Трагическое утро в Вильнюсе - во время пожара погиб человек

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21 марта, в 7.13 ч. по Единому номеру помощи 112 поступило сообщение о том, что в Вильнюсе, на ул. Дурпю идет дым из двухэтажного дома.
На место происшествия выехали пожарные-спасатели.
В доме было обнаружено тело человека. Полиция выясняет причину смерти покойного.
Обстоятельства пожара расследуют пожарные.
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