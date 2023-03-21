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21 марта, в 7.13 ч. по Единому номеру помощи 112 поступило сообщение о том, что в Вильнюсе, на ул. Дурпю идет дым из двухэтажного дома.
Трагическое утро в Вильнюсе - во время пожара погиб человек
© DELFI

На место происшествия выехали пожарные-спасатели.

В доме было обнаружено тело человека. Полиция выясняет причину смерти покойного.

Обстоятельства пожара расследуют пожарные.

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