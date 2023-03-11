Трагическое происшествия в Вильнюсе - обнаружено тело молодого человека

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Ночью в Вильнюсе около многоквартирного дома было обнаружено тело молодого человека.
Вильнюсская полиция сообщает, что несчастье произошло в ночь на субботу. В 1.30 ч. в Балтупяй, на ул. Дидлаукё, во дворе многоквартирного дома обнаружено тело молодого человека (1993 г.р.).
Подозревают, что молодой человек выпал из окна квартиры.
ведется расследование.
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