Трагическое происшествие в Вильнюсе - погиб мужчина, чинивший подъемные ворота

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7 января, в 10 ч., в Вильнюсе, на ул. С.Даряус ир С.Гирено мужчину (1973 г.р.) убило разрядом электрического тока, когда он чинил механизм подъемных ворот.