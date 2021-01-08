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7 января, в 10 ч., в Вильнюсе, на ул. С.Даряус ир С.Гирено мужчину (1973 г.р.) убило разрядом электрического тока, когда он чинил механизм подъемных ворот.
Трагическое происшествие в Вильнюсе - погиб мужчина, чинивший подъемные ворота
© AFP / Scanpix

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