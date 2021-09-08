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Департамент полиции Литвы информирует, что во вторник, в 21 ч., в Укмергском районе, на дороге Паневежис-Укмерге, у деревни Скабейкяй, на дорогу выскочил лось, в которого врезался автомобиль Saab. Автомобиль после столкновения съехал с дороги.
В ДТП тяжелые травмы получили водитель и пассажирка. Они были доставлены в больницу.
В 22.15 ч. поступило сообщение о том, что водитель (1990 г.р.) скончался в больнице.
Ведется расследование.
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