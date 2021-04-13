Трагическое происшествие в Тельшяйском районе: выпавшая из трала деталь стала причиной ДТП

12 апреля, в 18.17 ч., в Тельшяйском районе, в деревне Накрошишкяй, на ул. Шальтинелё, из ящика трала Iveco Deilli выпала деталь, которая попала в ехавший следом автомобиль Suzuki.
Эта деталь нанесла травму водителю Suzuki, тот не справился с управлением и врезался в автомобиль Subaru.
Водитель Suzuki был доставлен в больницу , где в 22.40 ч. скончался.
Ведется расследование.
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