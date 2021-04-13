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Департамент полиции информирует, что в Тельшяйском районе произошло трагическое ДТП.
Трагическое происшествие в Тельшяйском районе: выпавшая из трала деталь стала причиной ДТП
© DELFI / Ainis Gurevičius

12 апреля, в 18.17 ч., в Тельшяйском районе, в деревне Накрошишкяй, на ул. Шальтинелё, из ящика трала Iveco Deilli выпала деталь, которая попала в ехавший следом автомобиль Suzuki.

Эта деталь нанесла травму водителю Suzuki, тот не справился с управлением и врезался в автомобиль Subaru.

Водитель Suzuki был доставлен в больницу , где в 22.40 ч. скончался.

Ведется расследование.

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