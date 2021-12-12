Трагическое происшествие в Алитусском районе: погиб водитель съехавшего в пруд трактора

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В департаменте полиции сообщили, что в Алитусском районе случилось страшное происшествие.
12 декабря, около 13.30, в Алитусском районе, в селе Падваришкес, на улица Юндос, был обнаружен трактор, съехавший в пруд. Водитель погиб.
Обстоятельства происшествия выясняются.
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