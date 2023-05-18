Трагическое преследование нелегалов: водитель-беглец не справился с управлением, машина упала в пруд

Департамент полиции сообщил, что 18 мая, в 1.30 ч. в Калварийском самоуправлении, в деревне Сяносёс Радишкес, требованию полиции остановиться не подчинился водитель Audi.

На повороте водитель, пытавшийся скрыться от полиции, не справился с управлением, зацепил столб, и автомобиль упал в пруд. В результате ДТП погибли гражданин Молдовы и мужчина 1966 г.р.

Пострадали мужчина (1996 г.р.), мужчина (1974 г.р.), несовершеннолетний (2007 г.р.), мужчина (1985 г.р.) и мужчина (2000 г.р.). Все они были доставлены в больницу.

Подозревают, что погибший гражданин Молдовы вез нелегальных мигрантов.

Каунасские пожарные-спасатели сообщили, что в 1.30 ч. поступила информация от полиции о том, что в водоем в деревне Сяносёс Радишкес, на ул. Пунско, упал легковой автомобиль, нужна помощь.

На месте происшествия пожарные-спасатели обнаружили автомобиль Audi A6 Allroad, который лежал на крыше в болоте, видны были лишь его колеса.

На берегу были 5 пострадавших, их передали в руки врачей. Еще один человек был мертв.

Когда приехали водолазы, начались работы под водой. В 2.35 ч. из болота извлекли тело еще одного человека.

Глубина болота - 1,80 м.

Представитель Мариямпольской полиции Ева Ринкявичюте сказала, что автомобилем управлял гражданин Молдовы, рядом с ним сидел гражданин Сирии. Оба они в ДТП погибли.

Остальные пассажиры машины - граждане Сирии, у них при себе были документы.

"Полицейские во время патрулирования в деревне Моцкай заметили автомобиль, водитель которого, увидев полицию, резко свернул в сторону, чем вызвал подозрения. Полицейские пытались остановить автомобиль, но его водитель решил скрыться", - сказала Ринкявичюте.

Примерно через 5 км беглецу удалось оторваться от полиции, но на крутом повороте он не справился с управлением, врезался в столб, автомобиль упал в пруд. К приезду полиции выжившие пассажиры сами выбрались из машины на берег. Несовершеннолетний пострадавший находится в Каунасской клинике. Других пострадавших доставили в Мариямпольскую больницу, по предварительным данным, они серьезно не пострадали, поэтому их передадут пограничникам.

По данным полиции, на Audi были литовские номера.