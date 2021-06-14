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Департамент полиции информирует, что в Вильнюсе скончался малолетний ребенок.
13 июня, в 6.50 ч., в Вильнюсе, в клинике, скончался малолетний ребенок (2020 г.р.).
Сообщается, что 12 июня, в 16 ч., малыш выпал из коляски, когда родители несли его в коляске по лестнице, Малыш не был пристегнут ремнями.
Начато расследование.
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