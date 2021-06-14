13 июня, в 6.50 ч., в Вильнюсе, в клинике, скончался малолетний ребенок (2020 г.р.).

Сообщается, что 12 июня, в 16 ч., малыш выпал из коляски, когда родители несли его в коляске по лестнице, Малыш не был пристегнут ремнями.

Начато расследование.