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Департамент полиции информирует, что в Вильнюсе скончался малолетний ребенок.
Greitoji medicinos pagalba
Greitoji medicinos pagalba
© DELFI / Karolina Pansevič

13 июня, в 6.50 ч., в Вильнюсе, в клинике, скончался малолетний ребенок (2020 г.р.).

Сообщается, что 12 июня, в 16 ч., малыш выпал из коляски, когда родители несли его в коляске по лестнице, Малыш не был пристегнут ремнями.

Начато расследование.

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