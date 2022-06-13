Об этом читатель Kas vyksta Kaune сообщил в редакцию в 14.20 ч.
Несчастье произошло в Каунасском районе, в Бирулишкес.
Пожарные-спасатели указали, что несчастье произошло на ул. Терминало в 12.31 ч. Когда на место происшествия приехали пожарные-спасатели, стоявший на обочине Peugeot горек открытым пламенем.
По словам дежурного, в автомобиле находилось обгоревшее тело мужчины.
Представитель полиции Реда Зараускене сказала, что в полицию о несчастье сообщили после того, как потушили автомобиль.
"Сообщение поступило в 12.40 ч. Выясняется личность покойного", – сказала Зараускене.
По ее данным, номера на горевшем автомобиле были белорусские.
Ведется расследование.
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