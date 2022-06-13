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В понедельник в Каунасскую свободную экономическую зону приехали пожарные-спасатели. Поступило сообщение о том, что горит легковой автомобиль. В автомобиле было обнаружено тело, сообщает портал Kas vyksta Kaune.
Asociatyvi nuotrauka
Asociatyvi nuotrauka
© DELFI / Ainis Gurevičius

Об этом читатель Kas vyksta Kaune сообщил в редакцию в 14.20 ч.

Несчастье произошло в Каунасском районе, в Бирулишкес.

Пожарные-спасатели указали, что несчастье произошло на ул. Терминало в 12.31 ч. Когда на место происшествия приехали пожарные-спасатели, стоявший на обочине Peugeot горек открытым пламенем.

По словам дежурного, в автомобиле находилось обгоревшее тело мужчины.

Представитель полиции Реда Зараускене сказала, что в полицию о несчастье сообщили после того, как потушили автомобиль.

"Сообщение поступило в 12.40 ч. Выясняется личность покойного", – сказала Зараускене.

По ее данным, номера на горевшем автомобиле были белорусские.

Ведется расследование.

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