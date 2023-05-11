Трагическое ДТП в Зарасайском районе: погибли два человека

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11 мая, в 15.30 ч. по Единому номеру помощи 112 поступило сообщение о том, что в Зарасайском районе, в деревне Щюкшчай, столкнулись легковой автомобиль и тягач.
ДТП произошло на дороге Утена-Зарасай. По предварительным данным, в легковушке зажаты водитель и пассажирка. Когда их вытащили из машины, выяснилось, что оба мертвы.
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