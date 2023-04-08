Трагическое ДТП в Вильнюсе: погибла женщина

Департамент полиции сообщает, что 8 апреля, в 12.52 ч. в Вильнюсе, на шоссе Гальвес, столкнулись автомобили VW Sharan и BMW. В результате ДТП погибла водитель (1983 г.р.) BMW.

В ДТП пострадали еще два человека.

По данным полиции, в больницу увезли водителя и пассажирку VW Sharan.

По предварительным данным, водитель BMW выехала на главную дорогу со второстепенной.

Погибшую из автомобиля достали пожарные-спасатели.

Из-за ДТП осложнено движение в сторону Тракай, дорога закрыта. Движение возможно только по одной полосе, ведущей в сторону Вильнюса.

Точные обстоятельства ДТП выясняет полиция.