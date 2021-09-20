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В понедельник, в 7.40 ч. в Варенском районе, в деревне Барчай произошло ДТП, в котором погиб человек.
Трагическое ДТП в Варенском районе: один человек погиб, другой в больнице
© Alytaus apskr. VPK

Полиция сообщает, что, по предварительным данным, автомобиль Seat Toledo, которым управлял мужчина (1980 г.р.), ехавший в сторону Варены, на повороте выехал на встречную полосу о столкнулся с VW Touran, которым управлял мужчина (1975 г.р.).

В ДТП погиб водитель Seat Toledo.

Водитель VW Touran передан в руки врачей.

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