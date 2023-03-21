Трагическое ДТП в Укмерге – в городе перевернулся автомобиль, погибла водитель

Трагическое ДТП произошло на ул. Паупё. О ДТП сообщил другой водитель.
Водитель перевернувшегося Volvo скончалась на месте.
Пожарные-спасатели, что автомобиль съехал с дороги и перевернулся. Машина перевернулась кверху колесами. Пожарные вытащили из машины женщину, которая не подавала признаков жизни.
Пассажирка не пострадала, ей выбраться из машины помогли очевидцы ДТП.
Водитель скончалась. Предполагают, что причиной ДТП были проблемы со здоровьем у водителя.
По предварительным данным, Volvo зацепил два автомобиля: VW и Opel.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Минфин Литвы представил налоговую реформу, увеличатся налоги для самозанятых
После долгого молчания министр финансов Литвы...
Эфир Delfi: главная сенсация выборов - знакомимся новым мэром, и как война изменила оборону Литвы?
Впервые почти за 30 лет мэром Вильнюсского района стал...
Синоптик: будет тепло, но есть и плохие новости
Согласно предварительному прогнозу, в Литву должно...
Цены на бензоколонках меняются: водители дизельных автомобилей смогут вздохнуть свободнее
С начала войны в Украине дизельное топливо в Литве...
В проекте резолюции – конкретные меры по ограничению влияния террористической России
Во вторник парламентарий Раймундас Лопата от имени...