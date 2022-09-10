Трагическое ДТП в Таурагском районе: автомобиль съехал с дороги, погиб пассажир

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Департамент полиции информировал, что в Таурагском районе произошло трагическое ДТП.
По предварительным данным, 10 сентября, в 12.29 ч., в Таурагском районе, в деревне Дациёнай, на ул. Паплянтес, водитель не справился с управлением, автомобиль VW Passat съехал с дороги и перевернулся.
В результате ДТП погиб пассажир (1985 г.р.).
Обстоятельства происшествия выясняет полиция.
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