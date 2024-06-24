2024.06.24 22:44

Трагическое ДТП в Скуодасском районе: один человек погиб, пятеро пострадали

 
ru.DELFI.lt
Policija
Policija
ФОТО: ELTA / Josvydas Elinskas

В понедельник в Литве произошло ДТП с трагическим исходом.

24 июня, в 17.17 ч. по номеру 112 поступило сообщение о ДТП в Скуодасском районе, около деревни Шарке, на дороге Скуодас-Мажейкяй.

По данным представителей Департамента пожарной безопасности и спасения, во время ДТП погиб один человек.

„Столкнулись два автомобиля. По нынешним данным, пострадали пять человек, один скончался“, – сказал дежурный департамента.

Столкнулись автомобили VW Touran и Opel Meriva. Погиб водитель VW. В Opel Meriva ехала женщина с 4-мя детьми.

В автомобиле Opel три человека были зажаты, их освобождали пожарные. Пострадавших передали в руки врачей. Один из них находится без сознания, 4 в сознании.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Строго запрещено копировать и распространять информацию, представленную на DELFI.lt, в электронных и традиционных СМИ в любом виде без официального разрешения, а если разрешение получено, необходимо указать источник – Delfi.
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии