Трагическое ДТП в Скуодасском районе: один человек погиб, пятеро пострадали

24 июня, в 17.17 ч. по номеру 112 поступило сообщение о ДТП в Скуодасском районе, около деревни Шарке, на дороге Скуодас-Мажейкяй.

По данным представителей Департамента пожарной безопасности и спасения, во время ДТП погиб один человек.

„Столкнулись два автомобиля. По нынешним данным, пострадали пять человек, один скончался“, – сказал дежурный департамента.

Столкнулись автомобили VW Touran и Opel Meriva. Погиб водитель VW. В Opel Meriva ехала женщина с 4-мя детьми.