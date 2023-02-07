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В Шилутском районе с дороги съехал автомобиль, погибшего из машины вытащили пожарные-спасатели.
Vilniaus, Šiaulių ir Panevėžio priešgaisrinėms gelbėjimo valdyboms bei Ugniagesių gelbėtojų mokyklai bus perduotos 4 automobilinės kopėčios
Vilniaus, Šiaulių ir Panevėžio priešgaisrinėms gelbėjimo valdyboms bei Ugniagesių gelbėtojų mokyklai bus perduotos 4 automobilinės kopėčios
© ELTA / Julius Kalinskas

По данным Департамента пожарной безопасности и спасения, ДТП произошло в 8.28 ч. в деревне Сакучай, в 2 км в сторону Шилуте, с дороги съехал автомобиль и врезался в дерево.

Машина перевернулась на крышу в придорожной канаве с водой.

По предварительным данным, погиб водитель. Тело из машины доставали пожарные-спасатели.

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