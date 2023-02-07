По данным Департамента пожарной безопасности и спасения, ДТП произошло в 8.28 ч. в деревне Сакучай, в 2 км в сторону Шилуте, с дороги съехал автомобиль и врезался в дерево.

Машина перевернулась на крышу в придорожной канаве с водой.

По предварительным данным, погиб водитель. Тело из машины доставали пожарные-спасатели.