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В Шилутском районе с дороги съехал автомобиль, погибшего из машины вытащили пожарные-спасатели.
По данным Департамента пожарной безопасности и спасения, ДТП произошло в 8.28 ч. в деревне Сакучай, в 2 км в сторону Шилуте, с дороги съехал автомобиль и врезался в дерево.
Машина перевернулась на крышу в придорожной канаве с водой.
По предварительным данным, погиб водитель. Тело из машины доставали пожарные-спасатели.
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