Трагическое ДТП в Польше: погиб гражданин Литвы

Польские пожарные-спасатели информировали, что ДТП произошло в понедельник утром. На месте происшествия обнаружены два сильно поврежденных и съехавших с дороги автомобиля.

Сообщается, что люди были зажаты в автомобилях, их вытащили пожарные-спасатели. Один из пострадавших скончался на месте, других увезли в больницу.

radio.bialystok.pl сообщает, что пострадали два человека.

По предварительным данным, лоб в лоб столкнулись автобус Toyota и легковой автомобиль Škoda. Погиб гражданин Литвы 31-летний водитель Škoda. Отца лишились двое детей.

Пострадали 39-летний водитель и 39-летний пассажир автомобиля Toyota.