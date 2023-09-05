05 сентября 2023 г. 12:04

Трагическое ДТП в Польше: погиб гражданин Литвы

 
ru.DELFI.lt
Lenkijos valstybinės priešgaisrinės tarnybos nuotr.
Lenkijos valstybinės priešgaisrinės tarnybos nuotr.

4 сентября в Польше, в деревне Серски-Ляс, произошло трагическое ДТП. Сообщается о гибели одного человека.

Польские пожарные-спасатели информировали, что ДТП произошло в понедельник утром. На месте происшествия обнаружены два сильно поврежденных и съехавших с дороги автомобиля.

Сообщается, что люди были зажаты в автомобилях, их вытащили пожарные-спасатели. Один из пострадавших скончался на месте, других увезли в больницу.

radio.bialystok.pl сообщает, что пострадали два человека.

По предварительным данным, лоб в лоб столкнулись автобус Toyota и легковой автомобиль Škoda. Погиб гражданин Литвы 31-летний водитель Škoda. Отца лишились двое детей.

Пострадали 39-летний водитель и 39-летний пассажир автомобиля Toyota.

Из-за этого ДТП движение на дороге было закрыто в течение 5 часов.

Lenkijos valstybinės priešgaisrinės tarnybos nuotr.
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