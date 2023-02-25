Трагическое ДТП в Паневежском районе: погибли мужчина и 3-летний ребенок

Департамент пожарной безопасности и спасения информировал, что в ДТП серьезно был поврежден автомобиль Fiat. Пожарным-спасателям пришлось освобождать троих зажатых в машине людей: мужчину, женщину и ребенка.
По данным Департамента полиции, на дороге Паневежис-Палюнишкис, в деревне Тутишкяй, столкнулись автомобили Fiat Punto и Honda Civic. которые, вероятно, ехали в разных направлениях. Во время ДТП был поврежден BMW, который врезался в столкнувшиеся автомобили.
В Fiat ехали мужчина (40 лет), 3-летний ребенок и женщина (26 лет) мужчина и ребенок погибли, женщину доставили в больницу. Пострадала водитель (примерно 50 лет) Honda, ее доставили в больницу.
Водитель (1962 г.р.) BMW был пьян 1,15 промилле. Он в ДТП не пострадал
Сообщается, что на дороге был туман, он, возможно, и стал причиной ДТП.
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