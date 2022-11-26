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Трагическое ДТП произошло на ул. Жельвяй (Кретингский район) недалеко от Дарбенай.
Трагическое ДТП в Кретингском районе: погибли два человека
© DELFI / Rita Gečiūnaitė

26 ноября, в 11.47 ч. по Единому номеру помощи 112 поступило сообщение о том, что на ул. Жельвяй в ДТП пострадали два человека.

По данным пожарных-спасателей, с дороги съехал автомобиль Opel Vectra и врезался в дерево. В машине были зажаты два человека.

Их вызволяли пожарные-спасатели, по предварительным данным, погиб водитель (1991 г.р.) и пассажир похожего возраста.

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