Трагическое ДТП в Кретингском районе: погибли два человека

26 ноября, в 11.47 ч. по Единому номеру помощи 112 поступило сообщение о том, что на ул. Жельвяй в ДТП пострадали два человека.

По данным пожарных-спасателей, с дороги съехал автомобиль Opel Vectra и врезался в дерево. В машине были зажаты два человека.

Их вызволяли пожарные-спасатели, по предварительным данным, погиб водитель (1991 г.р.) и пассажир похожего возраста.