Трагическое ДТП в Кедайняй: BMW оказался под тягачом, погиб пассажир

Дежурный Департамента пожарной безопасности и спасения сказал Delfi, что сообщение о ДТП поступило в 17.33 ч.

Звонивший сказал, что пострадали три человека. Пожарные-спасатели освободили водителя и передали в руки врачей. Пассажир легковушки скончался.

По словам очевидцев, перед ДТП автомобиль BMW ездил из стороны в сторону, пока не столкнулся с грузовиком.

Представитель полиции Каунасского округа Реда Зараускене сказала, что в Кедайняйском районе, в деревне Баенай, на дороге Аристава-Кедайняй-Цинкишкис столкнулись автомобиль BMW и тягач Scania. Пострадали водитель (1991 г.р.) BMW и пассажир 1962 г.р., скончался пассажир 1967 г.р.