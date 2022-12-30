Трагическое ДТП в Каунасе: BMW врезался в столб, пассажирка погибла, водитель в больнице

Департамент полиции сообщает, что 29 декабря, в 3.04 ч. в Каунасе, на ул. Тунелё, автомобиль BMW 320, которым управлял мужчина, съехал с дороги и врезался в столб.

Погибла пассажирка. Водитель доставлен в больницу.

Людей пожарные-спасатели извлекли из обломков машины, только разрезав их.