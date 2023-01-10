Трагическое ДТП под Мариямполе: погиб гражданин Таджикистана

Полиция сообщает, что ДТП произошло в 8 ч., около деревни Памаргяй.

На 16-м км дороги A16 столкнулся тягач Scania, которым управлял гражданин Польши (1992 г.р.) и легковой автомобиль Toyota Avensis.

Легковушкой управлял гражданин Таджикистана (1979 г.р.). Мужчина скончался в больнице.

Из-за ДТП в течение какого-то времени движение направляли через деревню Швянтарагиса. Дорогу открыли в 14.27 ч.