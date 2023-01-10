Трагическое ДТП под Мариямполе: погиб гражданин Таджикистана

Полиция сообщает, что ДТП произошло в 8 ч., около деревни Памаргяй.
На 16-м км дороги A16 столкнулся тягач Scania, которым управлял гражданин Польши (1992 г.р.) и легковой автомобиль Toyota Avensis.
Легковушкой управлял гражданин Таджикистана (1979 г.р.). Мужчина скончался в больнице.
Из-за ДТП в течение какого-то времени движение направляли через деревню Швянтарагиса. Дорогу открыли в 14.27 ч.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Количество свободных рабочих мест в Литве, как в 2008 г: готовятся к росту безработицы
В Литве на данный момент зафиксировано 27 000 свободных...
Эфир Delfi: положение в Соледаре и планируемые поставки вооружения для ВСУ из стран НАТО
Российские войска вечером начали штурм Соледара в...
Вильнюс уже сейчас превратился в каток, однако, по данным Grinda, скоро станет еще хуже
Во вторник с утра в Вильнюсе тротуары превратились в...
Самые большие зарплаты в ноябре были в вильнюсском отделении Fatmap
Литовское отделение британской компании Fatmap в ноябре...
Декабрьские счета за отопление в Вильнюсе: снижение цены фиксируется четвертый месяц подряд
Как сообщают Вильнюсские теплосети (Vilniaus šilumos tinklai), в...