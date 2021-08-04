Трагическое ДТП под Бирштонасом: погиб один человек

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4 августа, в 13 ч., в Бирштонском муниципалитете, на дороге Пренай-Езнас, произошло трагическое ДТП.
Автомобиль Opel Astra, которым управлял 62-летний мужчина, выехал на встречную полосу и врезался в междугородний автобус. Водитель легковушки погиб. Он был в машине один.
По данным полиции, в 50-местном автобусе Iveco было больше 20 пассажиров. Ни пассажиры, ни водитель автобуса не пострадали.
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