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30 августа, в 12.30 ч., в Кедайняйском районе, у деревни Шилайняй, на дороге Via Baltica произошло трагическое ДТП.
© DELFI / Rafael Achmedov

Мотоциклист на BMW столкнулся с грузовиком, которым управлял мужчина 1985 г.р. Мотоциклист скончался на месте.

По сведениям полиции, погибший - гражданин Турции (1969 г.р.).

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