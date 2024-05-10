Трагический пожар в Шакяйском районе: один ребенок в больнице, второй погиб

По данным Департамента пожарной безопасности и спасения, сообщение о пожаре поступило 9 мая, в 15.45 ч.

Открытым пламенем горел кирпичный дом в деревне Сяустувеляй (Шакяйский район). Сообщалось, что одного ребенка вынесли из дома, второй остался в доме.

Когда приехали пожарные, постройка горела открытым пламенем. Крыша дома сгорела, выгорели жилые помещения на втором этаже.

Во время работ на месте пожарища в 16.52 ч. было обнаружено тело ребенка (2023 г.р.).

Мальчика (2022 г.р.) из дома вынесли до приезда пожарных, малыша с мамой увезли в больницу.

Сейчас не представляется возможным выяснить, был ли в доме детектор дыма.

Департамент полиции информировал, что горела хозпостройка на втором этаже которой были оборудованы жилые помещения.