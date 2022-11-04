Трагический случай в Шилутском районе: от удара током погиб годовалый младенец

По предварительной информации, младенец (2021 года рождения) погиб от удара током. Трагедия случилась вечером накануне, около 21 ч.

Предполагается, что несчастный случай произошел, когда мальчик вставил шнур электроприбора в электрическую розетку.

Полиция начала досудебное расследование причин смерти.

Представитель Таурагского окружного полицейского комиссариата Лина Банене сообщила BNS, что во время несчастного случая родители мальчика находились дома. Он играл в комнате вместе со своими малолетними братьями и сестрами.