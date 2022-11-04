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В частном доме на территории Шилутского района обнаружено тело маленького мальчика. Он погиб в результате несчастного случая, сообщил сегодня, 4 ноября, Департамент полиции.
Трагический случай в Шилутском районе: от удара током погиб годовалый младенец
© Shutterstock

По предварительной информации, младенец (2021 года рождения) погиб от удара током. Трагедия случилась вечером накануне, около 21 ч.

Предполагается, что несчастный случай произошел, когда мальчик вставил шнур электроприбора в электрическую розетку.

Полиция начала досудебное расследование причин смерти.

Представитель Таурагского окружного полицейского комиссариата Лина Банене сообщила BNS, что во время несчастного случая родители мальчика находились дома. Он играл в комнате вместе со своими малолетними братьями и сестрами.

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