Трагический пожар в Вильнюсской республиканской больнице: поджог намеренный, подозревают погибшего мужчину

Департамент полиции сообщает, что 22 мая около 11 часов утра в больнице на улице Шилтнамю в Вильнюсе возник пожар, во время которого сгорела палата, а также обгорели другие помещения.
Пострадали два пациента: мужчина (1943 г.р.), который отравился угарным газом, и мужчина (1968 г.р.), скончавшийся от ожогов по всему телу в тот же день около 12:30.
Предполагается, что возгорание вызвал человек, который во время пожара пострадал больше всего и в итоге скончался (1968 г. р.).
Из-за пожара пришлось эвакуировать 39 пациентов. В отчете после инцидента представители больницы заявили, что в результате пожара в палате погиб пациент - асоциальная личность, у которого были психические заболевания, и который, как предполагается, вызвал пожар.
Было начато досудебное расследование в соответствии со статьей 187 (2) УК Литовской Республики с целью установления причины смерти.
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