2024.05.10 10:40

Трагический пожар в Шакяйском районе: один ребенок в больнице, второй погиб

 
ru.DELFI.lt
ФОТО: ELTA / Žygimantas Gedvila
9 мая во время пожара в Шакяйском районе погибла годовалая девочка. Сообщается, что пострадавший малолетний мальчик находится в больнице. Обстоятельства пожара выясняют специалисты.

По данным Департамента пожарной безопасности и спасения, сообщение о пожаре поступило 9 мая, в 15.45 ч.

Открытым пламенем горел кирпичный дом в деревне Сяустувеляй (Шакяйский район). Сообщалось, что одного ребенка вынесли из дома, второй остался в доме.

Когда приехали пожарные, постройка горела открытым пламенем. Крыша дома сгорела, выгорели жилые помещения на втором этаже.

Во время работ на месте пожарища в 16.52 ч. было обнаружено тело ребенка (2023 г.р.).

Мальчика (2022 г.р.) из дома вынесли до приезда пожарных, малыша с мамой увезли в больницу.

Сейчас не представляется возможным выяснить, был ли в доме детектор дыма.

Департамент полиции информировал, что горела хозпостройка на втором этаже которой были оборудованы жилые помещения.

Во время пожара пострадал малолетний ребенок, он получил ожоги.

Причины пожара выясняют специалисты.

Полиция расследует обстоятельства смерти второго ребенка.

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