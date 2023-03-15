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14 марта в 21 ч. поступило сообщение о пожаре в Алитусе, на ул. Путину. На пожарище обнаружили тело человека.
Трагический пожар в Алитусе – сгорел автомобиль, погиб человек
© Alytausgidas.lt

По данным полиции, пожар произошел в гаражном массиве.

Звонивший сказал, что в одном из гаражей что-то взрывается, внутри может быть человек.

По словам пожарных-спасателей, в гараже сгорел автомобиль. На месте происшествия было обнаружено тело мужчины (1955 г.р.).

Ведется расследование.

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