Трагический пожар в Алитусе – сгорел автомобиль, погиб человек

aA
14 марта в 21 ч. поступило сообщение о пожаре в Алитусе, на ул. Путину. На пожарище обнаружили тело человека.
По данным полиции, пожар произошел в гаражном массиве.
Звонивший сказал, что в одном из гаражей что-то взрывается, внутри может быть человек.
По словам пожарных-спасателей, в гараже сгорел автомобиль. На месте происшествия было обнаружено тело мужчины (1955 г.р.).
Ведется расследование.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Электричества нет, а на странице клиента после замены счетчика "накручивают" киловатт/часы
Компания Energijos skristymo operatorius ( ESO ) временно отключила...
Глава Norfa: в одном отделе магазина покупатели стали бывать реже
Представители торговых сетей говорят, что жители Литвы...
Что известно об инциденте с дроном США над Черным морем
Два российских сверхзвуковых тяжелых истребителя...
Появляется больше признаков весны: осадков будет меньше, потеплеет
В среду днем циклон понемногу уйдет из Литвы , усилится...
Скандальное строительство в районе Жверинас признано нелегальным
После публикации на портале Delfi о грандиозном...