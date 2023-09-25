Трагическая вечеринка в Мариямполе: один подросток скончался, двое – в реанимации

Представитель Мариямпольской полиции Гинтаре Навицкайте сказала, что после того как скорая приехала по вызову на ул. Бяржу, в 1.50 ч. 24 сентября там обнаружили тело несовершеннолетнего (2006 г.р.).

Прокурор Арвидас Фурмонас, расследующий обстоятельства смерти подростка, сказал, что сейчас ждут выводы экспертов, поэтому пока рано говорить о том, что стало причиной смерти.

"Первичная информация пока уточняется, ждем исследований экспертов, пока их нет", – сказал прокурор.

По его данным, приехавшие в квартиру врачи пытались реанимировать подростка, но спасти ему жизнь не удалось.

Полиция выясняет, кто вызвал врачей.

С этим случаем связаны еще как минимум двое подростков (2005 г.р.), оба они находятся в реанимации, подозревается отравление невыясненными веществами. Их состояние стабильное.

Полиция пока не могла их допросить, поэтому неясно, что произошло.