Трагическая вечеринка в Мариямполе: один подросток скончался, двое – в реанимации

Представитель Мариямпольской полиции Гинтаре Навицкайте сказала, что после того как скорая приехала по вызову на ул. Бяржу, в 1.50 ч. 24 сентября там обнаружили тело несовершеннолетнего (2006 г.р.).
Прокурор Арвидас Фурмонас, расследующий обстоятельства смерти подростка, сказал, что сейчас ждут выводы экспертов, поэтому пока рано говорить о том, что стало причиной смерти.
"Первичная информация пока уточняется, ждем исследований экспертов, пока их нет", – сказал прокурор.
По его данным, приехавшие в квартиру врачи пытались реанимировать подростка, но спасти ему жизнь не удалось.
Полиция выясняет, кто вызвал врачей.
С этим случаем связаны еще как минимум двое подростков (2005 г.р.), оба они находятся в реанимации, подозревается отравление невыясненными веществами. Их состояние стабильное.
Полиция пока не могла их допросить, поэтому неясно, что произошло.
В минувшие выходные на той же ул. Бяржу в Мариямполе около многоквартирного дома была обнаружена 13-летняя с симптомами алкогольного опьянения. Однако эти два случая не связаны между собой.