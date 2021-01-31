Трагическая авария в Вильнюсском районе: в результате столкновения двух автомобилей погиб молодой парень

30 января, около 21.25, на трассе A14 в Вильнюсском районе столкнулись автомобили VW Passat и Land Rover .

Водитель VW Passat (2002 г.р.) в результате аварии погиб.

Погибший - виновник аварии

Трагическая авария произошла на повороте на Паберже. По предварительным данным полиции, VW Passat не пропустил внедорожник Land Rover на главной дороге при движении с проселочной дороги.

На месте аварии выяснилось, что Land Rover врезался в машину виновного (со стороны водителя), перевернулся и, наконец, остановился на тротуаре.

Ранена несовершеннолетняя

Оказывается, что в автомобиле VW Passat ехала и несовершеннолетняя девушка.

17-летняя девушка получила травму и была доставлен в больницу. На место происшествия прибыли и родители погибшего.

Похоже, погибший жил недалеко от места трагической аварии.

Происшествие расследуется.