Трагическая авария: в Утянском районе погиб водитель мотоцикла, который столкнулся с автомобилем

Сообщение о происшествии поступило в понедельник в 13.29 по номеру экстренных служб 112.

Сообщается, что легковая машина и мотоцикл столкнулись в Утянском районе, недалеко от села Ясоняй. Есть раненые.

В отделе полиции сообщили, что автомобиль Ford, которым управлял мужчина (1952 г.р.), столкнулся с мотоциклом Honda, которым управлял мужчина (1977 г.р.).

В результате ДТП погиб водитель мотоцикла.