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В ночь с субботы на воскресенье Департамент полиции сообщил о трагическом происшествии в Каунасском районе. Около 23.22 на дороге в селе Ражишкес столкнулись три автомобиля: Mercedes, Toyota и Audi.
Трагическая авария в Каунасском районе: погибли 3 человека
© DELFI / Domantas Pipas

На месте погибли два человека. Еще один был доставлен в больницу, но его жизнь спасти не удалось.

В воскресенье полиция сообщила, как произошла авария.

Mercedes Benz E220, которым управлял молодой человек (1997 г.р.), выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилями Toyota Prius, которым управлял мужчина (1987 г.р.), и Audi A8, которым управляла женщина (1987 г.р.).

В результате аварии погибли водитель Mercedes Benz E220 и пассажир Toyota Prius (1976 г.р.). Водитель Toyota Prius был госпитализирован с множественными травмами, в больнице он скончался 24 января в 01.19.

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