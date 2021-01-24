Трагическая авария в Каунасском районе: погибли 3 человека

На месте погибли два человека. Еще один был доставлен в больницу, но его жизнь спасти не удалось.
В воскресенье полиция сообщила, как произошла авария.
Mercedes Benz E220, которым управлял молодой человек (1997 г.р.), выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилями Toyota Prius, которым управлял мужчина (1987 г.р.), и Audi A8, которым управляла женщина (1987 г.р.).
В результате аварии погибли водитель Mercedes Benz E220 и пассажир Toyota Prius (1976 г.р.). Водитель Toyota Prius был госпитализирован с множественными травмами, в больнице он скончался 24 января в 01.19.
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