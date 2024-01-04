Трагедия в Зарасай: в спортзале погибла дочь сотрудницы полиции

Сообщается, что трагедия произошла 3 января, в 18.40 ч. в Зарасай, на ул. С.Даряус ир С.Гирено, в спортзале полицейского комиссариата Зарасайского района. Было обнаружено тело малолетней девочки (2018 г.р.), скончавшейся при невыясненных обстоятельствах.

Мать погибшей старшая патрульная (1996 г.р.) полиции Зарасайского района.

Ведется расследование.

Глава комиссариата полиции Утенского округа Витаутас Вайшкунас сказал Delfi, что несчастье произошло, когда мать на несколько минут оставила ребенка одного и пошла в туалет. Обстоятельства смерти не разглашаются.

"Ее тело нашли в служебном помещении. На все остальные вопросы ответит служебное расследование. Есть много версий, расследуем все. От несчастного случая и далее. По одной из версий, казалось, что с ребенком все хорошо, а происшествия привело к смерти. Больше ответов дадут результаты вскрытия", – сказал он.