По данным Главного комиссариата полиции Вильнюсского округа, несчастье произошло в магазине на ул. Швитригайлос.
Сообщается, что смертельное огнестрельное ранение получил 56-летний мужчина. Врачи скорой констатировали, что мужчина мертв.
Обстоятельства происшествия выясняет полиция, опрашивают работников магазина.
По предварительным данным, мужчина пришел в магазин и попросил пистолет "Макаров", который намеревался купить.
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