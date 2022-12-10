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В пятницу в оружейном магазине в Вильнюсе обнаружено тело мужчины. Инцидент произошел в 15 часов.

По данным Главного комиссариата полиции Вильнюсского округа, несчастье произошло в магазине на ул. Швитригайлос.

Сообщается, что смертельное огнестрельное ранение получил 56-летний мужчина. Врачи скорой констатировали, что мужчина мертв.

Обстоятельства происшествия выясняет полиция, опрашивают работников магазина.

По предварительным данным, мужчина пришел в магазин и попросил пистолет "Макаров", который намеревался купить.

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