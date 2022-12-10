По данным Главного комиссариата полиции Вильнюсского округа, несчастье произошло в магазине на ул. Швитригайлос. Сообщается, что смертельное огнестрельное ранение получил 56-летний мужчина. Врачи скорой констатировали, что мужчина мертв. Обстоятельства происшествия выясняет полиция, опрашивают работников магазина. По предварительным данным, мужчина пришел в магазин и попросил пистолет "Макаров", который намеревался купить.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

Строго запрещено копировать и распространять информацию, представленную на DELFI.lt, в электронных и традиционных СМИ в любом виде без официального разрешения, а если разрешение получено, необходимо указать источник – Delfi.