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25 мая в Вильнюсе произошла трагедия - с 8 этажа выпал подросток.
Трагедия в Вильнюсе: с 8 этажа выпал и погиб подросток
© DELFI / Josvydas Elinskas

Полиция информировала, что в 14.55 ч. поступило сообщение о том, что на ул. A.Й.Повилайчё произошла трагедия.

Звонивший сказал, что с 8 этажа упал мужчина, он не двигается.

По предварительным данным, погиб подросток 14-15 лет. Он скончался на месте.

Полиция выясняет обстоятельства происшествия.

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