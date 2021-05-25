Трагедия в Вильнюсе: с 8 этажа выпал и погиб подросток

Полиция информировала, что в 14.55 ч. поступило сообщение о том, что на ул. A.Й.Повилайчё произошла трагедия.

Звонивший сказал, что с 8 этажа упал мужчина, он не двигается.

По предварительным данным, погиб подросток 14-15 лет. Он скончался на месте.

Полиция выясняет обстоятельства происшествия.