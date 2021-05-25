Трагедия в Вильнюсе: с 8 этажа выпал и погиб подросток

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25 мая в Вильнюсе произошла трагедия - с 8 этажа выпал подросток.
Полиция информировала, что в 14.55 ч. поступило сообщение о том, что на ул. A.Й.Повилайчё произошла трагедия.
Звонивший сказал, что с 8 этажа упал мужчина, он не двигается.
По предварительным данным, погиб подросток 14-15 лет. Он скончался на месте.
Полиция выясняет обстоятельства происшествия.
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