Трагедия в Вильнюсе: из окна многоэтажки выпал 11-летний ребенок

Скопировать ссылку Трагедия в Вильнюсе: из окна многоэтажки выпал 11-летний ребенок

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22 апреля, в 15.07 ч., в полицию сообщили, что в Каролинишкес (микрорайон в столице Литвы), на ул. В.Виткаус, у многоквартирного дома на тротуаре лежит человек, возможно он выпал из окна или с балкона многоэтажки.