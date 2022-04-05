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5 апреля, в 17.16 ч., поступило сообщение о том, что в квартире на ул. Балтупё, мужчине нанесено тяжелое ножевое ранение.
Tragedija Vilniuje: 86 metų patėvis nužudė savo posūnį
Tragedija Vilniuje: 86 metų patėvis nužudė savo posūnį
© DELFI / Julius Kalinskas

Врачи скорой помощи пытались спасти 50-летнего мужчину, но тщетно – пострадавший скончался.

В убийстве подозревают отчима покойного. Подозреваемому 86 лет. По предварительным данным, убийство было совершено во время пьянки.

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