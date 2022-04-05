Трагедия в Вильнюсе: 86-летний мужчина убил своего пасынка

Скопировать ссылку Трагедия в Вильнюсе: 86-летний мужчина убил своего пасынка

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5 апреля, в 17.16 ч., поступило сообщение о том, что в квартире на ул. Балтупё, мужчине нанесено тяжелое ножевое ранение.