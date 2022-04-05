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5 апреля, в 17.16 ч., поступило сообщение о том, что в квартире на ул. Балтупё, мужчине нанесено тяжелое ножевое ранение.
Врачи скорой помощи пытались спасти 50-летнего мужчину, но тщетно – пострадавший скончался.
В убийстве подозревают отчима покойного. Подозреваемому 86 лет. По предварительным данным, убийство было совершено во время пьянки.
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