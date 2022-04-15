Трагедия в Вилкавишкском районе: во дворе обнаружено тело 6-летнего ребенка

Скопировать ссылку Трагедия в Вилкавишкском районе: во дворе обнаружено тело 6-летнего ребенка

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14 апреля, в 19.40 ч., в Вилкавишкском районе во дворе у дома было обнаружено тело мальчика (2016 г.р.).