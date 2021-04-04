Трагедия в Вилкавишкском районе: в водоканале найдено тело подростка

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Департамент полиции сообщил, что в субботу в Вилкавишкском районе было обнаружено тело молодого парня.
Около 13.20 мин. в Вилкавишкском районе, в городке Пилвишкес, в водоканале было обнаружено тело несовершеннолетнего (2003 г.р.) без внешних признаков насилия.
Со 2 апреля полиция искала парня как пропавшего без вести.
Начато досудебное расследование по установлению причины смерти.
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