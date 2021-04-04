Трагедия в Вилкавишкском районе: в водоканале найдено тело подростка

Около 13.20 мин. в Вилкавишкском районе, в городке Пилвишкес, в водоканале было обнаружено тело несовершеннолетнего (2003 г.р.) без внешних признаков насилия.

Со 2 апреля полиция искала парня как пропавшего без вести.

Начато досудебное расследование по установлению причины смерти.