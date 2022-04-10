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9 апреля, в 17.50 ч., в деревне Мишкиняй (Утенский район), во дворе усадьбы погиб мужчина (1961 г.р.).
Žvakė
Žvakė
© Vida Press

Тело мужчины нашли под перевернувшимся трактором.

Полиция выясняет обстоятельства происшествия.

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