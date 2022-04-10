Трагедия в Утенском районе: в усадьбе погиб мужчина

Скопировать ссылку Трагедия в Утенском районе: в усадьбе погиб мужчина

aA

9 апреля, в 17.50 ч., в деревне Мишкиняй (Утенский район), во дворе усадьбы погиб мужчина (1961 г.р.).