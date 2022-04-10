aA
9 апреля, в 17.50 ч., в деревне Мишкиняй (Утенский район), во дворе усадьбы погиб мужчина (1961 г.р.).
Тело мужчины нашли под перевернувшимся трактором.
Полиция выясняет обстоятельства происшествия.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Планируется закрытие границ для грузов в Россию и Беларусь: компании прогнозируют большой ущерб
Министр транспорта Литвы Марюс Скуодис призывает...
Предприниматель оценил цены на недвижимость: скоро люди перестанут покупать жилье (1)
Война в Украине серьезно встряхнула и рынок...
Художник из Украины с помощью образов в Клайпеде напоминает об ужасе ракетного обстрела
Художница из Украины Анастасия Лелюк в клайпедской...
Арестович: Россия уже начала наступление на Донбасс
Первый этап наступления российских войск на Донбассе...
Страны ЕС прекратили пропуск зарегистрированного в России и Беларуси грузового транспорта
Страны Евросоюза прекратили пропуск автомобилей,...