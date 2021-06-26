Трагедия в Смильтине: утонула женщина с сыном

Департамент пожарной безопасности и спасения сообщил, что в Смильтине на пляже проходила масштабная спасательная операция.
Спасатели информировали о том, что тонула женщина с двумя детьми.
По предварительным данным, девочку вытолкнули из воды, возможно это сделала мать со старшим братом, но сами они оказались под водой и утонули.
Пожарные-спасатели и водолазы в 18.26 ч. нашли тело молодого человека, его пытались реанимировать, но тщетно.
Для поиска женщины поднимали вертолет. Тело утопленницы нашли в 19.41 ч. Врачи уже ничем не могли ей помочь. Обстоятельства происшествия выясняет полиция.
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