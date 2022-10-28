aA
В Шальчининкском районе, недалеко от Эйшишек, в ДТП погибли три человека, еще троих доставили в больницу.

Несчастье произошло около 6 ч. утра на дороге между Юршишкяй и Дайнавой.

В 6.03 ч. о ДТП сообщили по номеру 112.

В ДТП пострадали шесть человек, трое погибли на месте.

По данным полиции, звонила женщина, о нас сказала, что к ней в дом пришла девушка, рассказавшая о ДТП в лесу. Женщина поняла, что пострадали три человека, сама девушка, которая пришла за помощью, и двое оставшихся в машине (они были без сознания).

Женщина сказала, что сама пойдет на место происшествия с пострадавшей.

Выяснилось, что в машине ехали 6 человек: трое погибли (двое молодых людей и женщина, возраст погибших 16-23 года), троих передали в руки врачей.

По данным полиции, один из выживших был пьян (2,75 промилле). На водительском месте никого не было, кто управлял автомобилем, пока неясно.

По предварительным данным, погибли 23-летний молодой человек, 16-летний подросток и 21-летняя девушка, пострадали 23-летний молодой человек, 29-летний молодой мужчина и 18-летняя девушка.

Департамент пожарной безопасности и спасения информировал, что на место выехали два экипажа пожарных-спасателей. Пожарные обнаружили съехавший с дороги и врезавшийся в дерево автомобиль Audi 100.

Пожарные-спасатели сказали Delfi, что выживших еще до их приезда увезли в больницу.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt

TOP новостей

Глава ЦБ Литвы: прогноз инфляции на следующий год может быть увеличен

В последнее время прогноз инфляции все время...

Жесткая политика Литвы привела к трагедии: нелегальному мигранту пришлось ампутировать ногу

Кризис нелегальных мигрантов нередко приводит к...

Значительно растет аудитория ru.Delfi.lt в Литве

В этом году значительно растет аудитория версии на...

Leonardui Cohenui skirta skulptūra (Daniel Lupshitz nuotr.) Leonardo Coheno skulptūra Vilniuje

После публичной критики муниципалитет убрал мусорные контейнеры от памятника Коэну

Неделю назад столичный муниципалитет сообщил, что...

Новое развлечение в Вильнюсе: открывается парк уникальных световых скульптур

С 28 октября жители и гости Вильнюса смогут посетить...