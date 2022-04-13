Трагедия в Пасвалисе: женщина убита, ее сын арестован

aA
12 апреля, в 7.40 ч., в Пасвалисе, в своей квартире на ул. Биржу, было обнаружено тело женщины (1960 г.р.).
Полиция задержала подозреваемого в убийстве нетрезвого (2,05 промилле) сына покойной (1991 г.р.).
Начато расследование.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Российская пропаганда перестаралась: отпугивает даже тех, кто прежде ей верил
Россия перестаралась с пропагандой о ситуации в Литве ,...
Война в Украине. ВСУ: штурм Мариуполя российскими войсками продолжается
Война в Украине продолжается уже полтора месяца. Россия...
Брокер рассказала об украинских семьях, которые ищут жилье
В Литву едут беженцы из Украины , а найти арендуемое...
Депутаты обратились к министру в связи с символами на здании Вильнюсского аэропорта
Социал-демократы Эугениюс Сабутис и Кястутис...