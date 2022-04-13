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12 апреля, в 7.40 ч., в Пасвалисе, в своей квартире на ул. Биржу, было обнаружено тело женщины (1960 г.р.).
Трагедия в Пасвалисе: женщина убита, ее сын арестован
© Shutterstock nuotr.

Полиция задержала подозреваемого в убийстве нетрезвого (2,05 промилле) сына покойной (1991 г.р.).

Начато расследование.

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