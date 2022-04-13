Трагедия в Пасвалисе: женщина убита, ее сын арестован

Скопировать ссылку Трагедия в Пасвалисе: женщина убита, ее сын арестован

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12 апреля, в 7.40 ч., в Пасвалисе, в своей квартире на ул. Биржу, было обнаружено тело женщины (1960 г.р.).