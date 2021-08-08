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В воскресенье в Цесисском крае Латвии произошла авария частного самолета, в которой погиб гражданин Литвы, сообщает LTV со ссылкой на Управления гражданской авиации и Госполицию.
ANBO-2
ANBO-2
© O.Valkayskienės nuotr.

Авария произошла в Приекульской волости Цесисского края во время взлета.

Сообщение о крушении самолета полиция получила примерно в 13:30. В самолете находились двое граждан Литвы. Пилот погиб при крушении, пассажир с травмами доставлен в больницу.

Представитель Агентства гражданской авиации Латвии Айвис Винцев сообщил агентству LETA, что авария произошла, когда зарегистрированный в Литве самолет гражданской авиации вылетал с аэродрома в Приекули.

Пресс-секретарь Государственной пожарно-спасательной службы Агрита Витола сообщила, после аварии один человек выбрался из самолета собственными силами, а другого вытащили мертвым.

В связи с происшествием Государственная полиция возбудила уголовное дело.

Организация VšĮ Plieno Sparnai поделилась подробностями трагедии в социальной сети.

Сообщается, что в аэропорту Латвии разбился литовский самолет ANBO II - восстановленная ​​копия самолета Антанаса Густайтиса. В результате погиб пилот Арвидас Шабринскас.

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