Авария произошла в Приекульской волости Цесисского края во время взлета.
Сообщение о крушении самолета полиция получила примерно в 13:30. В самолете находились двое граждан Литвы. Пилот погиб при крушении, пассажир с травмами доставлен в больницу.
Представитель Агентства гражданской авиации Латвии Айвис Винцев сообщил агентству LETA, что авария произошла, когда зарегистрированный в Литве самолет гражданской авиации вылетал с аэродрома в Приекули.
Пресс-секретарь Государственной пожарно-спасательной службы Агрита Витола сообщила, после аварии один человек выбрался из самолета собственными силами, а другого вытащили мертвым.
В связи с происшествием Государственная полиция возбудила уголовное дело.
Pie Cēsīm nogāzusies lidmašīna. 1 cilvēks gājis bojā, 1 cietis, ReTV Ziņām apstiprina Civilās aviācijas aģentūrā. Aģentūra vēl tikai apkopo informāciju par notikušo. Plašāku informāciju reportāžā sniegsim LTV pic.twitter.com/2SeDE2Yxdw— Dana France (@caciks) August 8, 2021
Организация VšĮ Plieno Sparnai поделилась подробностями трагедии в социальной сети.
Сообщается, что в аэропорту Латвии разбился литовский самолет ANBO II - восстановленная копия самолета Антанаса Густайтиса. В результате погиб пилот Арвидас Шабринскас.
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