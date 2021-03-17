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Департамент полиции Литвы информировал, что в Куршенай в ДТП погиб человек.
Трагедия в Куршенай: в реку съехал автомобиль, водитель погиб
© DELFI / Ainis Gurevičius

16 марта, в 20.50 ч., в Куршенай, на ул. Вентос с дорого в реку съехал автомобиль Audi A6.

В ДТП погиб водитель (2002 г.р.).

Ведется расследование.

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