aA
Департамент полиции информирует о жутком происшествии в Клайпеде. В реку съехал автомобиль, погиб человек.
Трагедия в Клайпеде: с разводного моста в реку съехал автомобиль, погиб водитель
© Facebook

Сообщается, что 28 июля, в 00.45 ч., в Клайпеде, на ул. Пилес, с разводного моста в реку упал автомобиль VW Passat.

В результате погиб водитель (личность устанавливается, ведутся спасательные работы).

Представители Департамента пожарной безопасности и спасения информировали, что водолазы опустились под воду и увидели на месте водителя тело мужчины 30-40 лет.

По данным спасателей, автомобиль, который съехал в реку, зарегистрирован в Латвии.

Около 2 ч. ночи спасатели извлекли тело из автомобиля.

Трагедия в Клайпеде: с разводного моста в реку съехал автомобиль, погиб водитель
© Facebook

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt

TOP новостей

Поток туристов в Литве сократился почти на 70%. Одна из причин - война в Украине

Поток туристов в Литве сократился почти на 70...

За какие нарушения ПДД в Литве лишают водительских прав

Каждую неделю полиция сообщает о сотнях и даже тысячах...

Eismas Algirdo gatvėje Eismas Algirdo gatvėje Eismas Algirdo gatvėje, sustatyti automobiliai Eismo Algirdo gatvėje schema Įspejamasis ženklas apie eismo pakeitimus

После перемен перекресток запрограммирован на ДТП: из-за хаоса путаница началась и в муниципалитете

Эксперты постоянно подчеркивают важность знаков на...

Синоптики прогнозируют сильный дождь: перемены возможны разве что перед выходными

В четверг днем дождевые облака станут все более...

IGNITIS

Клиенты "обложили" отделение Ignitis: люди часами стоят в очереди

После того как жители подписали договоры с...