Трагедия в Клайпеде: с разводного моста в реку съехал автомобиль, погиб американский военный

Сообщается, что 28 июля, в 00.45 ч., в Клайпеде, на ул. Пилес, с разводного моста в реку упал автомобиль VW Passat.
В результате погиб водитель - мужчина 1992 г.р.
Представители Департамента пожарной безопасности и спасения информировали, что водолазы опустились под воду и увидели на месте водителя тело 30-летнего мужчины.
По данным спасателей, автомобиль, который съехал в реку, зарегистрирован в Латвии.
Около 2 ч. ночи спасатели извлекли тело из автомобиля.
"Расследование переняла военная полиция", — заявила BNS в четверг представитель полиции Клайпедского округа Аста Кажукаускене.
По данным BNS, в реке был найден 30-летний военнослужащий США в штатском. Он приехал из Латвии на арендованной машине, остановился в гостинице в Клайпеде.
В момент аварии мост был поднят, а шлагбаум опущен.
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