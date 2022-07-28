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Департамент полиции информирует о жутком происшествии в Клайпеде. В реку съехал автомобиль, погиб человек.
Трагедия в Клайпеде: с разводного моста в реку съехал автомобиль, погиб американский военный
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Сообщается, что 28 июля, в 00.45 ч., в Клайпеде, на ул. Пилес, с разводного моста в реку упал автомобиль VW Passat.

В результате погиб водитель - мужчина 1992 г.р.

Представители Департамента пожарной безопасности и спасения информировали, что водолазы опустились под воду и увидели на месте водителя тело 30-летнего мужчины.

По данным спасателей, автомобиль, который съехал в реку, зарегистрирован в Латвии.

Около 2 ч. ночи спасатели извлекли тело из автомобиля.

"Расследование переняла военная полиция", — заявила BNS в четверг представитель полиции Клайпедского округа Аста Кажукаускене.

По данным BNS, в реке был найден 30-летний военнослужащий США в штатском. Он приехал из Латвии на арендованной машине, остановился в гостинице в Клайпеде.

В момент аварии мост был поднят, а шлагбаум опущен.

Трагедия в Клайпеде: с разводного моста в реку съехал автомобиль, погиб американский военный
© Facebook

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