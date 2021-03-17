Трагедия в Клайпеде: ранивший свою мать мужчина скончался в больнице

Мужчину с колотым ранением в области живота доставили в больницу, где он скончался в 00.24 ч. 17 марта.

Женщина также была доставлена в больницу.

Начато расследование. Полиция выясняет обстоятельства происшествия. По предварительным данным, мужчина ранил свою мать и себя.

Раньше в этот дом полицию не вызывали.