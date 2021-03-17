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В 23 ч. 16 марта поступило сообщение о том, что в Клайпеде, на проспекте Тайкос, в подъезде многоквартирного дома произошла ссора. На месте происшествия обнаружили пострадавших женщину (1941 г.р.) и мужчину (1964 г.р.).
Трагедия в Клайпеде: ранивший свою мать мужчина скончался в больнице
© DELFI / Ainis Gurevičius

Мужчину с колотым ранением в области живота доставили в больницу, где он скончался в 00.24 ч. 17 марта.

Женщина также была доставлена в больницу.

Начато расследование. Полиция выясняет обстоятельства происшествия. По предварительным данным, мужчина ранил свою мать и себя.

Раньше в этот дом полицию не вызывали.

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