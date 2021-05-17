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В понедельник поздно вечером в Кельмеском районе, в Лёляй, в пруду утонули сестры 11 и 12 лет.
Tvenkinys Kauno raj. vėlų rudenį
Tvenkinys Kauno raj. vėlų rudenį
© Dalius Rakutis

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